(Di martedì 28 maggio 2024) Il cantante, grande amico della compianta attrice, ha usato parole molto dure nei confronti della produzione.ha partecipato all'Hay Festival e ha parlato del suo recente memoir Loosely Based on a Made-Up Story, soffermandosi anche sull'amica, scomparsa improvvisamente nel 2016. Il cantante di hit come You're Beautiful hato con veemenza idel franchise diper il trattamento che avrebbero riservato all'attrice.si conobbero tramite amici comuni negli anni 2000 e strinsero una forte amicizia. Per un periodo, il cantante si trasferì anche nella sua casa di Los Angeles insieme ae la madre Debbie Reynolds. Proprio in quella villa,registrò il suo primo ….

James Blunt attacca i produttori di Star Wars: "Misero pressione a Carrie Fisher per farle perdere peso" - james blunt attacca i produttori di Star Wars: "Misero pressione a Carrie Fisher per farle perdere peso" - blunt e Fisher si conobbero tramite amici comuni negli anni 2000 e strinsero una forte amicizia. Per un periodo, il cantante si trasferì anche nella sua casa di Los Angeles insieme a Fisher e la madre ... movieplayer

‘Calienta El Sol’: un nuovo singolo per Luis Landrini - ‘Calienta El Sol’: un nuovo singolo per Luis Landrini - Il cantante ticinese, reduce da ‘Tali e Quali 2024’, in crescita di popolarità e con un pezzo in uscita a fine mese ... laregione.ch

Concerti: James Blunt celebra dal vivo “Back To Bedlam” - Concerti: james blunt celebra dal vivo “Back To Bedlam” - Tra i nuovi formati in uscita di “Back To Bedlam” è inclusa una versione rimasterizzata nel 2024 da Stuart Hawkes, insieme ad una serie di demo inediti dei singoli più popolari dell’album, oltre ad ... rockol