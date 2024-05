J’Adore Napoli | presentata la nuova guida CityMap

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 28 maggio 2024)è una città in continua evoluzione. Anzi: non c’è città il cui volto negli ultimi anni sia cambiato di più che a. Quel “Rinascimento” di cui si è scritto, letto e visto ovunque non solo ha cambiato la percezione della città, incrementando esponenzialmente il numero dei suoi turisti e rendendola copertina di un certo tipo di estetica italiana, ma ne ha piuttosto concretamente modificato il tessuto. Lain cui ci si muove nel 2024 non è più, dunque, la stessa di anni fa. I percorsi turistici sono cambiati, così come le abitudini degli abitanti stessi. Sono cambiati i quartieri, le cose da fare, il modo in cui passare il tempo e i poli di attrazione. Se c’è una cosa che racconta meglio di ogni altra lo spirito di un tempo è la mappatura di una città: per questo motivo “nss edicola” lancia “– New City Map” unaalla, una città che ha imparato a dialogare con le cartoline ma che ha poi preso unastrada, imparando a raccontare la propria storia e unaidea di Napoletanità.