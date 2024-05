Jacobs oggi in tv | orari Meeting Ostrava programma streaming avversari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024)martedì 28 maggio (ore 18.10) Marcellcorrerà i 100 metri a(Repubblica Ceca), sede di una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione Olimpico si cimenterà nella terza gara stagionale a livello individuale, dopo essersi espresso in 10.11 a Jacksonville e aver timbrato un 10.07 a Roma. Il velocista lombardo punta a migliorarsi e ad avvicinare i dieci secondi netti, cercando la giusta tecnica in vista dei grandi appuntamenti. Marcellpunterà a partire meglio rispetto a quanto fatto nelle prime due gare dell’anno e a perfezionare il proprio lanciato, cercando di dare un segnale convincente quando mancano ormai una decina di giorni agli Europei di Roma, dove sarà chiamato a difendere il titolo continentale.