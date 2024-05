Italiano e Biraghi Vogliamo dare una grande gioia a Firenze

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 28 maggio 2024) "Serve unapartita per vincere la Conference", dice il tecnico alla vigilia della finale di Atene- "Quando sono arrivato apensare di presentarmi davanti a una platea del genere per due anni consecutivi non era neanche nell'anticamera del mio cervello, riuscire ad arrivare co .