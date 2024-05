Italia Spalletti | Dovremo essere all’altezza di tutto l’affetto e l’amore che c’è verso la maglia azzurra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) “Ci stiamo preparando. Quelli che ci hanno preceduto ci hanno indicato la via, noi dobbiamo farci trovare pronti perdiche c’èla”. Così il ct dell’Luciano, dalla Costa Smeralda per gli “European Globe Soccer 2024”. “Il Napoli dello scudetto? Aveva e ha tante cose, dei calciatori fortissimi, una città passionale, e poi ci sono i miti, che sono importanti nel calcio – sottolinea – perchè possono darti quell’emozione che ti fa andare a prendere la cosa più importante. A Napoli avevamo un mito che anche se non c’è più lo vivevamo tutti i giorni, era presente: Diego Armando Maradona”. SportFace. .