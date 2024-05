Italia-Francia volley femminile | dove vedere in tv la Nations League orario programma streaming

(Di martedì 28 maggio 2024) Domani, mercoledì 29 maggio, l’didebutta nella seconda settimana della2024. L’avversaria delle azzurre sarà lanel primo impegno a Macao, in una partita da vincere assolutamente per avvicinare ancora di più la qualificazione aritmetica alle Olimpiadi di Parigi 2024 tramite ranking FIVB. La nazionale di Julio Velasco è partita bene nei primi quattro match ufficiali della stagione, raccogliendo una sconfitta e tre vittorie. Il passo falso è stato fatto alla prima uscita contro la Polonia, ma poi tre partite in crescendo hanno aumentato fiducia e consapevolezza nellene. La ciliegina sulla torta è arrivata nella sfida contro la Turchia,dopo aver perso il primo set l’è stato in grado di rimontare le anatoliche e zittire il palazzetto di Antalya.

