Italia dei Comuni rinnovabili la classifica dell’eolico premia due paesi sanniti

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiInsono praticamente tutti, 7.891 su un totale di 7.896, dove nel 2023 si è registrata una impennata del solare fotovoltaico mentre è più lenta la diffusione. Lo afferma la 19/a edizione del rapportodi Legambiente, presentato oggi nella sede del Gse, partner dell’analisi, evidenziando che Roma, Padova e Ravenna sono state le città con le maggiori realizzazioni di solare fotovoltaico l’anno scorso. Più in dettaglio, sono 7.860 i(+560 rispetto al 2022) che hanno scelto questa fonte pulita portando la potenza totale a 30,2 Gigawatt. Una crescita significativa di oltre 5 Gw in un solo anno, caratterizzata soprattutto dalla realizzazione di piccoli impianti.

(Adnkronos) – QVC Italia conferma la volontà di sostenere il Pride month anche per il 2024 . La nuova campagna, attiva sulle piattaforme di proprietà dall’1 al 30 giugno 2024 , lancia lo slogan 'La cultura delle diversità' che ha l’obiettivo di sensibilizzare alla tolleranza, al rispetto reciproco, ... periodicodaily

(Adnkronos) – QVC Italia conferma la volontà di sostenere il Pride month anche per il 2024 . La nuova campagna, attiva sulle piattaforme di proprietà dall’1 al 30 giugno 2024 , lancia lo slogan 'La cultura delle diversità' che ha l’obiettivo di sensibilizzare alla tolleranza, al rispetto reciproco, ... webmagazine24

In Italia i Comuni sono praticamente tutti rinnovabili , 7.891 su un totale di 7.896, dove nel 2023 si è registrata una impennata del solare fotovoltaico mentre è più lenta la diffusione dell'eolico. Lo afferma la 19/a edizione del rapporto Comuni rinnovabili di Legambiente, presentato oggi nella ... quotidiano

Rinnovabili in tutti i comuni, ma secondo Legambiente l'Italia ha un ritardo di 16 anni sui target Ue - Rinnovabili in tutti i comuni, ma secondo Legambiente l'italia ha un ritardo di 16 anni sui target Ue - E così i piccoli impianti crescono ma non riescono ancora a produrre la massa critica necessaria a raggiungere gli obiettivi che l’italia ha sottoscritto. Certo il trend di miglioramento è netto. Il ... huffingtonpost

Cosa sta succedendo con le concessioni balneari - Cosa sta succedendo con le concessioni balneari - La recente sentenza del Consiglio di Stato ha annullato la proroga decisa dal governo, ma molti stabilimenti sono aperti ... wired

Italia dei Comuni rinnovabili, impennata del solare nel 2023 - italia dei comuni rinnovabili, impennata del solare nel 2023 - In italia i comuni sono praticamente tutti rinnovabili, 7.891 su un totale di 7.896, dove nel 2023 si è registrata una impennata del solare fotovoltaico mentre è più lenta la diffusione dell'eolico. ( ... ansa