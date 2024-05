Italia-Bosnia in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) Alle 20:45 di domenica 9 giugno l’scenderà in campo al ‘Castellani’ contro laed Erzegovina in occasione del secondo testdi preparazione verso gli Europei in Germania. Dopo la salvezza ottenuta nel finale contro la Roma, un Castellani ancora in festa si prepara ad accogliere gli azzurri. Per Luciano Spalletti (ex tecnico proprio dell’Empoli) è l’occasione per valutare la sua squadra e fare una scelta definitiva per la rosa da convocare in Germania. Un altro ex Empoli è Samuele Ricci, centrocampista del Torino, al ritorno in azzurro. Ritorno tra i convocati anche per Ivan Provedel (Lazio), assente dal novembre 2023, e Nicolò Fagioli (Juventus) che è tornato in campo dopo il lungo stop. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 e insulla piattaforma Rai Play.