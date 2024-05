Istituzioni e tanti bambini all’inaugurazione del campetto della scuola Angiulli alla Sanità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 28 maggio 2024) Venerdì 24 maggio è stato raggiunto un nuovo importante traguardo per l’Associazione “Progetto Abbracci”: nel quartiere-Borgo dei Vergini è stato inaugurato ilAndreapresenza del Vice Sindaco Laura Lieto, del PresidenteIII Municipalità Fabio Greco, del Coordinatore del Tavolo per l’Infanzia Paolo Siani e dei coniugi Claudio e Giovanna Zanfagna dell’Associazione “Progetto Abbracci”, ma soprattutto die ragazzi, il campo sportivo polifunzionale, intitolato ad Andrea Zanfagna, ha riaperto le sue porte. Il dirigente scolastico Teresa Cirillo ha fatto gli onori di casa e idelle prime classi hanno intonato cori di accoglienza per i presenti, tra cui il dott. Aldo Campagnola, sponsor storico delle attività dell’associazione Progetto Abbracci, finanziatore del progetto.