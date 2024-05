(Di martedì 28 maggio 2024) La difesa aerea israeliana ha intercettato duela città disul Mar. L'attacco è stato rivendicato dalla 'Resistenza Islamica in Iraq', una milizia supportata dall'Iran che in un comunicato definisce l'azione come "un sostegno ai palestinesi di Gaza". .

Incursione ucraina nei cieli russi: la difesa di Putin abbatte un drone vicino a Mosca - Incursione ucraina nei cieli russi: la difesa di Putin abbatte un drone vicino a Mosca - Stando a quanto riferito dalle autorità della Federazione, un sistema di difesa aereo ha abbattuto un drone di Kiev sopra la città di Balashikha, vicino a Mosca. La caduta dei frammenti del velivolo ... ilgiornale

Israele, intercettati due droni sopra Eilat nel Mar Rosso - Israele, intercettati due droni sopra Eilat nel Mar Rosso - La difesa aerea israeliana ha intercettato due droni sopra la città di Eilat sul Mar Rosso. L'attacco è stato rivendicato dalla 'Resistenza Islamica in Iraq', ... lapresse

Attacco dell’Ucraina con i droni in Russia: colpite Livny e una stazione radar a Orsk - Attacco dell’Ucraina con i droni in Russia: colpite Livny e una stazione radar a Orsk - Un attacco con diversi droni kamikaze in territorio russo, anche in profondità. Mentre le dichiarazioni del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg sulla necessità di togliere il divieto di us ... ilfattoquotidiano