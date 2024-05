Israele continua ad attaccare Rafah tra le condanne internazionali

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 28 maggio 2024) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso di portare avanti la guerra contro Hamas, nonostante ledell’attacco aereo che domenica 26 maggio ha ucciso decine di palestinesi a, l’ultima città della Striscia di Gaza che non è ancora stata invasa. Secondo il ministero della Salute gestito da Hamas, almeno quarantacinque persone sono state uccise, mentre altre centinaia sono state curate per gravi ustioni, fratture e ferite da schegge. Nelle ultime ore, gli attacchi israeliani nella città non si sono fermati. L’esercito israeliano stando a prendere di mira il quartiere di Tal al Sultan, nel nord-ovest di, dove sarebbe stato colpito anche un ospedale da campo. Parlando al parlamento israeliano, Netanyahu ieri ha detto che il raid di domenica è stato un «tragico errore», ma ha aggiunto: «Non intendo porre fine alla guerra prima che ogni obiettivo sia stato raggiunto».