Israele coglie i mediatori di sorpresa | l' ultima idea nella trattativa con Hamas

(Di martedì 28 maggio 2024)ha consegnato ai- Qatar, Egitto e Stati Uniti - una proposta ufficiale, scritta e aggiornata riguardo un possibile accordo che porti al rilascio degli ostaggi trattenutiStriscia di Gaza dall'attacco 7 ottobre in. A rivelarlo è stato Barak Ravid, giornalista di Axios, che cita fonti secondo cui la proposta sarebbe stata consegnata ieri. Il premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, dovrebbe incontrare oggi stesso a Doha rappresentanti diper trasmettere loro la proposta israeliana. Secondo quanto trapela, il documento include la volontà di dimostrare «flessibilità» riguardo il numero di ostaggi in vita che dovrebbero essere rilasciatiprima fase dell'accordo, così come la disponibilità a parlare delle richieste dei terroristi palestinesi per una «calma sostenibile»Striscia.