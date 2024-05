(Di martedì 28 maggio 2024) Idella Compagnia di Firenze Oltrarno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone di nazionalità marocchina, ritenuti responsabili di numerosi episodi didi sostanze stupefacenti commessi a Firenze, nella zona dell’, tra il 2022 e il 2023 L'articolo proviene da Firenze Post. .

Firenze e lo spaccio: Isolotto, quattro arresti. “Hanno ceduto oltre 1500 dosi” - Firenze e lo spaccio: isolotto, quattro arresti. “Hanno ceduto oltre 1500 dosi” - Un’articolata indagine dei carabinieri, che hanno intercettato utenze telefoniche e svolto una serie di appostamenti. Il gruppo smerciava hashish e cocaina ... lanazione

Isolotto e Signa: sei arresti dei carabinieri per spaccio di droga - isolotto e Signa: sei arresti dei carabinieri per spaccio di droga - I carabinieri della Compagnia di Firenze Oltrarno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone di nazionalità ... firenzepost

Pezzo di bidone di ferro giù dal cavalcavia, poteva scapparci il morto. "Situazione fuori controllo" / FOTO - Pezzo di bidone di ferro giù dal cavalcavia, poteva scapparci il morto. "Situazione fuori controllo" / FOTO - Illesa per miracolo. Un pezzo di bidone di ferro, quello che vedete in foto, sarebbe stato lanciato nella prima mattina di ieri, lunedì, giù dal cavalcavia di piazza Paolo Uccello, vicino all'omonima ... firenzetoday