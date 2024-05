Isola dei Famosi Juliana moglie di Stoppa contro Artur Dainese | è scorretto falso

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 28 maggio 2024)deiMoreira,del naufrago Edoardo, fa il punto sul reality e dice cosa pensa diMoreira è spesso al centro delle dinamiche esterne dell’deiper via del suo sostegno al marito, il naufrago Edoardo. La donna è stata di recente in Honduras dove è andata a fare una sorpresa al marito. I due si amano alla follia ed è la prima volta che stanno così lontani e per tanto tempo. Mentresta dando prova di sé all’dei, suasi sta occupando dei loro figli, ma non manca mai in studio per sostenere il naufrago. Intervistata da Sdl.tv dopo la diretta di mercoledì, la Moreira senza esitare ha detto ciò che pensa di un altro naufrago,, che secondo lei non meriterebbe la vittoria: “Per me proprio no, lo trovoe per me non merita la vittoria proprio.