Isola 18 Pietro Fanelli svela il suo cachet da naufrago | Compenso misero Poi confessa un retroscena sul suo ritiro

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 28 maggio 2024) Uno dei protagonisti indiscussi dell’attuale edizione de L’dei Famosi è stato, il giovane modello torinese, che aveva già preso parte al reality show di Netflix Summer Job. Durante la sua permanenza in Honduras,ha fatto molto parlare di sé, sia tra i suoi stessi compagni di avventura, sia in Italia, per via del suo carattere particolare e della sua scarsa attitudine a seguire le regole e a convivere in gruppo. Intervistato da Novella 2000,ha raccontato come sta ora e come procede la sua vita dopo aver abbandonato il reality,ndo anche alcunilegati al suo. Per prima cosa, però, l’exha raccontato cosa sta facendo oggi che i riflettori su di lui si sono spenti, almeno momentaneamente: Sto bene, sono in campagna non lontano da Milano con la mia fidanzata.