Irlanda formalizza riconoscimento dello Stato di Palestina

(Di martedì 28 maggio 2024) L'hato oggi ilpalestinese, come annunciato nei giorni scorsi nell'ambito di un atto concordato dal governo di Dublino con quelli di altri due Paesi dell'Ue, Spagna e Norvegia. La decisione, che ha fatto infuriare Israele, porta a oltre 140 il numero di Stati membri dell'Onu (su 193) che riconoscono lacome. Finora un solo membro dell'Ue lo aveva fatto, la Svezia, 10 anni fa; mentre ildi alcuni Paesi dell'Europa centro-orientale ex comunisti - un tempo legati all'influenza sovietica - risale a prima della loro adesione al club di Bruxelles. .

