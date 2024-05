Io di destro? La mia amicizia segreta con Giorgio Napolitano Clamoroso Barbareschi | spiazza tutti a sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Gli amori, i dolori, le amicizie, la vita, il funerale. Luca, attore e regista sempre molto chiacchierato, si confessa in una lunga intervista al Corriere della Sera e, come spesso accade,. A 67 anni, premette, "non mi pento mai di nulla, sono responsabile delle mie azioni". Gli errori, come per, ci sono stati: "Aver fatto soffrire le mie tre figlie ancora piccole, con la separazione dalla madre. Resta il rimorso, però non tornerei mai indietro", perché "la vita ti mette davanti a scelte obbligatorie, alcune più difficili, che ti dilaniano". Il grande amore della sua vita è stata Lucrezia Lante Della Rovere: "Per lei ho abbandonato la famiglia. Quando poi lei mi ha lasciato credevo di morire dal dolore. Invece con mia moglie Elena sono rinato, mi sono innamorato di nuovo e ho avuto altri due bambini".