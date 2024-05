Io Canto Family le pagelle della seconda serata | Tatangelo popstar 9 Jasmine fuori posto 5

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 28 maggio 2024) Io, lo show condotto da Michelle Hunziker in primasu Canale 5, conferma nellapuntata del 27 maggio le impressioni avute al debutto: la gara procede senza intoppi, ma qualcosa sembra non funzionare. Michelle Hunziker in versione gangster (di nuovo): voto 6 La musica è sicuramente l’elemento al centro di Io, ma, come si suol dire, anche l’occhio vuole la sua parte. Chi si attendeva una Michelle Hunziker fasciata in sontuosi abiti da sera, tuttavia, resterà deluso: la conduttrice Svizzera sembra decisa a puntare sul suo lato mannish, ed esattamente come per il debutto, ha scelto un completo gessato di colore azzurro più adatto ad un gangster movie che ad una prima. Lei è sempre bellissima e professionale, ma forse scegliere mise più diversificate avrebbe regalato qualche gioia anche alle fashioniste sintonizzate.