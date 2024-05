Inzaghi toni distesi con la dirigenza | fissato l’incontro per il rinnovo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 28 maggio 2024) Si è svolto oggitra Simonee ladell’Inter per definire le strategie in vista della prossima stagione. Fabrizio Biasin tramite Twitter fa il punto su quanto avvenuto oggi e anticipa già il prossimo incontro. INCONTRO – Dopo il passaggio della proprietà dalla famiglia Zhang a Oaktree, è tempo di incontri per conoscersi e per definire le nuove strategie in vista del futuro. In quest’ottica va letta la riunione di oggi fra il tecnico Simonee i dirigenti dell’Inter. Un incontro che ha visto anchemolto, come sottolinea il giornalista Fabrizio Biasin, alla presenza sia del tecnico che dei dirigenti vecchi e nuovi della società nerazzurra., nuovo incontro in vista: tema caldo da affrontare PROSSIMA DATA – Adesso per Simoneè in vista un nuovo incontro con ladell’Inter, anche perché resta un tema molto caldo da discutere.