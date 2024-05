(Di martedì 28 maggio 2024) Anchenon dura per sempre, una parte del web che conosciamo sta. Secondo un'analisi del Pew Reasearch Center, il 38%web chevano nel 2013 non sono più accessibili e l'8%nti nel 2023 non sono più disponibili. Nella maggior parte dei casi perché sono state cancellate o rimosse. L'effetto "decadimento digitale", così lo chiama il centro studi americano, significa che grandi quantità di notizie e importanti contenuti di riferimento stanno. E il fenomeno si verifica in spazi online diversi, dai collegamenti che compaiono sui siti governativi a quelli di notizie, da Wikipedia ai social media. Infatti, circa il 23%di notizie include almeno un collegamento non funzionante, il 21% dei siti web governativi e il 54%di Wikipedia include nei propri riferimenti un collegamento che nonpiù.

Internet sta scomparendo, il 38% delle pagine web non esiste più - internet sta scomparendo, il 38% delle pagine web non esiste più - Anche internet non dura per sempre, una parte del web che conosciamo sta scomparendo. Secondo un'analisi del Pew Reasearch Center, il 38% delle pagine web che esistevano nel 2013 non sono più ... ansa

I bot stanno disumanizzando Internet - I bot stanno disumanizzando internet - La crescente quantità di contenuti e utenti generati dai software sta rendendo le piattaforme dei posti sempre più vuoti di relazioni sociali ... ilpost

Pagine web scomparse: persino Internet non dura per sempre - pagine web scomparse: persino internet non dura per sempre - internet sta pian piano scomparendo secondo un nuovo studio. Molte pagine web e i contenuti online più datati - ma anche alcuni recenti - non esistono più. tecnoandroid