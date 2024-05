Intera strada sotto scacco Maxi rissa in viale Montegrappa Tre arresti e due denunce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Quattro feriti, di cui un giovane in prognosi riservata, tre arrestati finiti aglidomiciliari, due denunciati a piede libero, un locale chiuso per 15 giorni e il sequestro penale di un’ascia, una livella da muratore e una sbarra. È il pesante bilancio della, avvenuta tra una decina di persone, a Sant’Angelo Lodigiano, in, alle 22 di domenica. Un fatto che ha costretto due squadre delle volanti e la squadra mobile della Questura di Lodi, intervenute per calmare gli animi, a chiudere laper tre ore, davanti a decine di residenti scioccati per l’accaduto e a presidiare l’area l’notte. Tutto per evitare capitasse altro. Il bilancio delle persone indagate, comunque, potrebbe salire ancora.