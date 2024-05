Inter-Oaktree incontro in arrivo | due le richieste del fondo – SM

(Di martedì 28 maggio 2024) Come segnalato più volte dopo l’annuncio di Inzaghi nel post partita di Verona-, questo pomeriggio è in programma l’con i manager di. Sport Mediaset anticipa le dueche arriveranno dalamericano in vista della nuova stagione. VERTICE IN– In queste ore, durante il pomeriggio, i rappresentanti del(Alejandro Cano e Katherine Ralph) avranno il primo confronto con Simone Inzaghi nella sede dell’. Il vertice, anticipato dallo stesso tecnico dopo la partita di Verona, sarà il secondo da quando la nuova proprietà ha rilevato le quote da Suning. I manager diavevano già visto Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta nel pomeriggio di giovedì, all’indomani dell’annuncio. Ora parleranno direttamente col tecnico, conoscendo anche il resto dei dipendenti della società.

Federico Chiesa il suo contratto con la Juve sulle prime pagine dei giornali: il punto sul RINNOVO , le sue richiesta e la ROMA spettatrice Federico Chiesa si prende le prime pagine di tutti e tre i principali giornali sportivi: in agenda infatti c’è il suo RINNOVO con la Juve , tema caldo in casa ... calcionews24

DANNI PERONOSPERA: 45 SINDACI ABRUZZESI IN RIVOLTA CONTRO REGIONE E GOVERNO, “ANCORA NESSUN AIUTO!” - DANNI PERONOSPERA: 45 SINDACI ABRUZZESI IN RIVOLTA CONTRO REGIONE E GOVERNO, “ANCORA NESSUN AIUTO!” - CHIETI – Attivazione immediata degli strumenti programmati a sostegno delle aziende vitivinicole danneggiate dalla peronospora e stanziamento di ulteriori risorse perché quelle previste sono assoluta ... abruzzoweb

Oaktree: Il nuovo timoniere del futuro dell'Inter - Oaktree: Il nuovo timoniere del futuro dell'Inter - L'Inter del futuro è già in costruzione. Oaktree, il fondo statunitense che ha recentemente acquisito il club, è al lavoro da giorni per programmare le prossime mosse in diversi ambiti. Tra questi, la ... informazione

È la regione italiana più gettonata per trasferirsi: fino a 1700 richieste in un anno - È la regione italiana più gettonata per trasferirsi: fino a 1700 richieste in un anno - La Sardegna è la regione più gettonata per trasferirsi a vivere, sono arrivate, addirittura, 1700 richieste in un anno. viaggi.nanopress