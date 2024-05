Inter… Nazionali! Tutti i giocatori impegnati | Europei e non solo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 28 maggio 2024) Con Verona-Inter si è chiusa la stagione per i nerazzurri, che ha portato alla conquista del ventesimo scudetto in faccia al Milan e la seconda stella. Ora una breve pausa e poi si riparte: trae Copa America sarà una lunga estate per inerazzurri. QUANTI IMPEGNI – Giusto il tempo per una breve sosta dopo la conquista del ventesimo scudetto e poi pronti, via, si riparte. Sarà un’estate ricca di impegni per idell’Inter, chiamati dalle rispettiveper le importanti competizioni estive., Copa America e poi anche le Olimpiadi ad agosto. Il tutto alle porte di una stagione – la prossima – che porterà i nerazzurri a toccare le 60 partite, considerando tutte le competizioni e il nuovissimo Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio 2026.