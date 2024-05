Inter Inzaghi incontra la nuova proprietà | competitività stadio e pareggio di bilancio le priorità

(Di martedì 28 maggio 2024) La prima impressione è spesso fondamentale. E se Beppe Marotta aveva già conosciuto Katherine Ralph e Alejandro Cano, i manager di Oaktree che seguiranno l’, rassicurando tutti i tifosi nerazzurri sulle loro volontà di mantenere il club ad alti livelli, oggi è stato il turno dei convenevoli per Simone. L’allenatore e i responsabili dell’area sportiva nerazzurra (Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin) si sono presentati all’ingresso degli uffici di viale della Liberazione intorno alle 15:30. Poi, due ore dopo, verso le 18, il mister nerazzurro, trincerato dietro ai finestrini della sua auto, è scappato dal quartier generale del biscione senza rilasciare alcuna dichiarazione. Il vertice è servito ain primis per conoscere lae i manager di Oaktree, in particolare Katherine Ralph (Global Opportunities strategy Managing Director) e Alejandro Cano (Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities) e Renato Meduri (senior vice president), ma sicuramente ci sarà stato anche spazio per iniziare a gettare le basi futuroprossimo (la campagna acquisti) ma anche più remoto, vista anche la presenza al summit di Ausilio, Marotta e Baccin.

