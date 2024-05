Inter e Sampdoria doppio canale | il futuro dei due prestiti! ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 28 maggio 2024)presto si parleranno per capire le proprie intenzioni suldei due giovani doriani in prestito al club blucerchiato. SITUAZIONE ? L’quest’anno ha presto Filip Stankovic e Sebastiano Esposito alla. Nonostante la mancata promozione in Serie A, i due sono stati autori di una stagione comunque positiva in cadetteria. Il portiere figlio d’arte si è preso sin da subito i gradi della titolarità, proteggendo i pali della porta doriana anche durante il playoff poi perso contro il Palermo al Renzo Barbera. Esposito ha probabilmente vissuto, in termini realizzativi, la sua annata migliore mettendo a referto sei gol e sei assist in 23 partite complessive. Qualche malanno fisico lo ha obbligato a saltare alcune partite, ma sotto la guida di Andrea Pirlo è cresciuto tantissimo.