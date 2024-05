Inter da Gudmundsson a Bento | le strategie di calciomercato

(Di martedì 28 maggio 2024) Sono ormai note lesul mercato dell’, che lavora da tempo su nomi comeKrepski e Albert. Resta da capire la strada che traccerà la nuova proprietà Oaktree, ma le priorità su cui muoversi sono definite. QUARTO ATTACCANTE – In un reparto che quest’anno ha mostrato le maggiori lacune, l’lavora per regalare gli uomini migliori a Simone Inzaghi. Confermati i titolarissimi Lautaro Martinez (nonostante la questione legata al rinnovo di contratto) e Marcus Thuram, l’arrivo di Mehdi Taremi è da leggere proprio in questa direzione. La volontà è quella di puntare anche su un quarto nome di livello, per avere ancora più possibilità di far riposare la coppia titolare nel corso di una stagione che vedrà un’infinità di partite da affrontare, considerando la nuova UEFA Champions League e il Mondiale per Club.

