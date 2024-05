(Di martedì 28 maggio 2024) AGI - È allarmeper gli: questa patologia, infatti, è sempre più frequente e colpisce fino al 40% di pazienti con più di 75 anni ricoverati in reparti per acuti ospedalieri, con rischio di mortalità fino al 20-25% circa, come risulta da uno studio recentemente pubblicato nella rivista internazionale Internal and Emergency Medicine e condotto nella Geriatria dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza. Questi dati confermano ulteriormente l'appropriatezza dell'accesso degliin Pronto Soccorso, dopo che già nel 2022 uno studio italiano aveva smentito con dati significativi il luogo comune secondo cui gli accessi in PS deglifossero più inappropriati di quelli dei giovani, dimostrando esattamente il contrario.

Insufficienza respiratoria acuta, è boom tra gli anziani - insufficienza respiratoria acuta, è boom tra gli anziani - Secondo uno studio la patologia è sempre più frequente e colpisce fino al 40% di pazienti con più di 75 anni ricoverati in reparti per acuti ospedalieri, con rischio di mortalità fino al 20-25% circa ... agi

Insufficienza respiratoria acuta, una nuova epidemia tra gli anziani - insufficienza respiratoria acuta, una nuova epidemia tra gli anziani - E' in atto una nuova epidemia tra gli anziani: è l'insufficienza respiratoria acuta, causa di accessi in Pronto Soccorso e ricoveri ospedalieri. È allarme lanciato dai geriatri in occasione del 38/mo ... ansa

Insufficienza respiratoria acuta, nuova epidemia tra gli anziani - insufficienza respiratoria acuta, nuova epidemia tra gli anziani - MILANO È allarme insufficienza respiratoria acuta per gli anziani: questa patologia, infatti, è sempre più frequente e colpisce fino al 40% di pazienti con più di 75 anni ricoverati in reparti per ... corrieredellacalabria