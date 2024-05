Inside Out 2 | ecco le voci italiane!

Inside Out 2: da Pilar Fogliati a Deva Cassel, ecco le voci italiane del nuovo film Pixar - inside Out 2: da Pilar Fogliati a Deva Cassel, ecco le voci italiane del nuovo film Pixar - Disney Italia ha annunciato le voci italiane di inside Out 2, il nuovo film Disney e Pixar che arriverà il 19 giugno nelle sale italiane. Le voci delle nuove emozioni saranno interpretare per il ... movieplayer

Inside Out 2: svelate le voci italiane del nuovo film Disney Pixar - inside Out 2: svelate le voci italiane del nuovo film Disney Pixar - Disney ha annunciato le voci italiane di inside Out 2, l'atteso sequel che arriverà nei cinema il 19 giugno. Disney Italia ha annunciato le voci italiane di inside Out 2, l’atteso sequel che dà il ... cinematographe

Cinema, Pilar Fogliati e Deva Cassel tra le voci di "Inside Out 2" - Cinema, Pilar Fogliati e Deva Cassel tra le voci di "inside Out 2" - Roma, 28 mag. (askanews) - Disney Italia ha annunciato le voci italiane di 'inside Out 2', il nuovo film Disney e Pixar che arriverà il 19 ... spettacoli.tiscali