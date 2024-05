Inside Out 2 | da Pilar Fogliati a Deva Cassel ecco le voci italiane del nuovo film Pixar

Pilar Fogliati e Ciro Priello saranno le voci italiane di IF – Gli amici immaginari , il film di John Krasinski che racconta l’incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Tra questi, Blue e Blossom, doppiati dai ... cinemaserietv

Inside Out 2: ecco le voci italiane! Disney Italia ha annunciato le voci italiane di Inside Out 2, che dà il benvenuto a nuove Emozioni nella mente di Riley, ora adolescente. Il nuovo film Disney e Pixar arriverà il 19 giugno nelle sale italiane. A prestare le proprie voci alle nuove Emozioni, ... cinefilos

Cento autori per l'Italia alla Buchmesse, manca Saviano - Cento autori per l'Italia alla Buchmesse, manca Saviano - Abbiamo voluto dare voce a chi finora non la ha avuta ... il 6 settembre 1925. Nel Padiglione italiano ad accogliere incontri ed eventi sarà la ricostruzione di una Piazza tipicamente italiana ... ansa

Italia Ospite d'Onore alla 76/a edizione della Frankfurter Buchmesse, 'la cultura unisce nella diversità' - Italia Ospite d'Onore alla 76/a edizione della Frankfurter Buchmesse, 'la cultura unisce nella diversità' - Si inizierà mercoledì 12 giugno dal Konzerthause di Dortmund con il concerto sinfonico "Passioni italiane, da Rossini a Puccini" della Nuova Orchestra Scarlatti diretta per l'occasione dal maestro ... adnkronos

La voce di Simona Molinari in Sala dei Giganti per Musikè - La voce di Simona Molinari in Sala dei Giganti per Musikè - Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, prosegue il suo viaggio nelle arti portando a Padova, tra gli straordinari a ... padovanews