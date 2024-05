Inseguimento e speronamento a Bologna | notte di terrore sulle strade

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Girava alla Barca su una Panda rubata nei giorni scorsi a un signore di Casalecchio. Per questo, i carabinieri hanno cercato di fermarlo in via Di Vittorio, in zona Filanda. Ma l’uomo al volante – che si è poi scoperto essere un ragazzo di 24 anni, italiano di origine serba con vari precedenti – non ha dato cenno di volersi fermare, anzi: ha accelerato, scappando a tutta velocità e facendo di tutto per rallentare la corsa dei carabinieri che lo stavano inseguendo. Cambi improvvisi di direzione e pericolose immissioni “alla cieca” agli incroci, anche suad alto scorrimento: il giovane fuggiasco non ha soltanto messo in pericolo sé stesso, ma anche gli altri utenti della strada. Un uomo al volante di una Tesla che stava passando è riuscito ad evitare un incidente soltanto con una brusca frenata.

