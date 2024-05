(Di martedì 28 maggio 2024) È stato scarcerato, ma in realtà Jonathan Maldonato (foto),dell’biellese Siu e accusato di tentato omicidio, non ha ancora lasciato la. Manca, infatti, ilche dovrebbe controllare i suoi movimenti. Il gestore del servizio non è momentaneamente in grado di fornirlo. Il suo avvocato Giovanna Barbotto spiega che non si conoscono ancora i tempi per ottenere il, ordinato dal gip, e che il suo cliente continua a restare in carcere ingiustamente invece di essere nella casa dei suoi genitori. Intanto la procura di Biella potrebbe ricorrere contro la sua scarcerazione. All’uomo era stata concessa la libertà dal gip che aveva ritenuto di applicare le misure del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria "solo in relazione ai maltrattamenti".

Chi è Mario Merello , il marito di Marcella Bella . Età, anni, carriera, figli, fratello, vita privata Marcella Bella è una nota cantante, ospite questo pomeriggio a Domenica In per presentare il suo nuovo brano. Ma chi è il marito e qual è la sua vita privata? E i figli? Sappiamo tutti chi è suo ... tpi

Milano – In primo grado era stata condannata al l’ergastolo per aver ucciso il marito con 14 coltellate . Oggi mercoledì 22 maggio – ha anticipato il Corriere della Sera – quella pena è stata ridotta a 22 anni di reclusione. Niente più carcere a vita quindi per la casalinga-cartomante milanese Lucia ... ilgiorno

I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano hanno ridimensionato la pena per Lucia Finetti , condanna ta per aver ucciso con 14 coltellate il marito dopo una lite in auto nel quartiere Baggio a Milano, il 12 giugno 2021: niente più ergastolo, ma 22 anni di carcere.Continua a leggere fanpage

Influencer ferita, il marito rimane in cella. Non c’è un braccialetto elettronico per lui - Influencer ferita, il marito rimane in cella. Non c’è un braccialetto elettronico per lui - Jonathan Maldonato, marito dell'influencer Siu e accusato di tentato omicidio, non è ancora libero a causa del mancato braccialetto elettronico. Il suo avvocato denuncia un'ingiusta detenzione mentre ... quotidiano

Manca il braccialetto elettronico: il marito di Siu resta in carcere - Manca il braccialetto elettronico: il marito di Siu resta in carcere - Ieri il gip ha disposto la scarcerazione di Maldonato con l'obbligo di firma e il divieto di avvicinamento alla moglie, ma per mancanza del braccialetto elettronico il 37enne non ha potuto lasciare la ... ilgiornale

Manca il braccialetto elettronico e il marito dell'influencer resta in carcere - Manca il braccialetto elettronico e il marito dell'influencer resta in carcere - AGI - Ancora un colpo di scena nella vicenda di Siu, la influencer biellese ferita al petto e tutt'ora ricoverata a Novara. Jonathan Maldonato, marito della giovane donna, accusato di tentato omicidio ... msn