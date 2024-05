Industria 5 0 Urso | Tutto definito entro giugno Orsini | Dialogo positivo

“Considerati gli attuali dati dell’inflazione nella prossima riunione della Bce mi aspetto una prima mossa per ridurre i tassi. Non credo di svelare nessun segreto perché è una convinzione diffusa. I dati recenti vanno in questa direzione e rafforzano la nostra certezza nel fatto che potremo ... ilsole24ore

Urso: «Per Industria 5.0 tutto definito entro giugno» - Urso: «Per industria 5.0 tutto definito entro giugno» - Per industria 5.0 «credo che entro il mese di giugno sarà tutto pienamente definito, quindi le imprese possono programmare i loro interventi e investimenti per la seconda parte dell’anno». Così il min ... ilsole24ore

Transizione 5.0 a un passo, Orsini (Confindustria) e Spada (Assolombarda): no ideologia sul nucleare. Cosa c’è sui giornali - Transizione 5.0 a un passo, orsini (Confindustria) e Spada (Assolombarda): no ideologia sul nucleare. Cosa c’è sui giornali - Transizione 5.0 a un passo, orsini (Confindustria): no stop endotermici, sì nucleare. Spada (Assolombarda): nucleare cruciale per Occidente. energiaoltre

Assemblea annuale di Confindustria Cuneo, il neopresidente nazionale: “Rimettiamo al centro le politiche industriali” - Assemblea annuale di Confindustria Cuneo, il neopresidente nazionale: “Rimettiamo al centro le politiche industriali” - Emanuele orsini è intervenuto da remoto al Teatro Toselli illustrando i tre punti fondamentali del programma per il futuro ... targatocn