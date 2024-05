Indecise tra un ciuffo e la frangia? Basta portare una soluzione a metà tra entrambi Facile e versatile

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 28 maggio 2024) Un po’, un po’: semplicemente, “”. Un’unione di parole per descrivere un “accessorio” ibrido per i capelli: più lungo della classica, più corto dellaterale, si puòsia lateralmente che con la riga in mezzo. Ilpiace proprio per la sua versatilità, capace di adattarsi perfettamente a diverse lunghezze e forma di viso., tutti gli stili di tendenza per il 2022 X Leggi anche › “Contour cut”: il taglio di capelli (scalati!) che scolpisce il viso, il dettaglio di stile per i capelli medio e lunghi A volte, per cambiare il proprio hairlook non serve molto.