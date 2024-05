Indagini su cavalli del Palio scattano sequestri dei passaporti sanitari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Siena, 28 maggio 2024 –dei carabinieri forestali e dei veterinari della Asl di Siena sulla provenienza e la storiaa di dueda, dei quali sono stati sequestrati iin controlli all'ippodromo di Ferrara e in una scuderia alla periferia di Siena. Struttura, questa senese, da cui provenivano i due esemplari che avrebbero dovuto gareggiare neldi Ferrara il fine settimana scorso e dove sono stati posti sotto 'blocco'o' circa 15 altri. I motivi sono, in particolare, secondo quanto si apprende, i veterinari devono verificare profilassi e vaccinazioni. Il titolare della scuderia di Siena è stato denunciato per le ipotesi di reati di falso e illeciti. Con i veterinari di Siena e Ferrara, i Forestali hanno sequestrati idei due, che potrebbero avere timbrature contraffatte ed indicazioni false relative a 'anemia infettiva equina'.