Incoraggiamo i giovani chef non devono essere vittime di un sistema Intervista ad Antonia Klugmann

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 28 maggio 2024)è una donna che conosce bene i confini delle cose. Nata a Trieste e figlia di contaminazioni dettate da un albero genealogico incredibilmente fitto di tradizioni mitteleuropee, che vanno da Leopoli a Molfetta e da Ferrara a Trieste, oggi nel suo ristorante L'Argine a Vencò è protagonista del melting pot culturale e gastronomico più stratificato che abbiamo in Italia. Cuoca, classe 1979 e una visione che va oltre qualsiasi linea di demarcazione. «Riesco a vedere il confine fisico tra l’Italia e la Slovenia. Qui dove sono io la terra ha avuto a che fare con tante culture e tutte assieme, tutte in contemporanea in un’unica città. Si tratta veramente di un unicum fatto di tempo e di rispetto per tradizioni che si sono amalgamate lentamente.