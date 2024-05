Incidenti ricoverati anziano e tredicenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Paura ieri intorno alle 16 in viale Stelvio a Busto Arsizio dove unè stato investito da un’auto. Le sue condizioni sono apparse meno gravi di quello che si era temuto dopo l’urto che ha sbalzato il ragazzino dalla sua bicicletta sul parabrezza della vettura, guidata da un ventenne. L’adolescente ferito in modo non grave è stato trasportato in ospedale in elicottero. Soccorsi in azione sempre ieri pomeriggio anche a Vedano Olona, dove un settantasettenne è stato investito dalla propria auto cui non aveva messo il freno a mano. I vigili del fuoco lo hanno estratto da sotto la vettura. È stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese.