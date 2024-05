Incidente tra due bus in Irpinia | autista in rianimazione operato anche un minorenne

Colto da un malore in bicicletta, trovato a terra dai passanti: muore dopo il trasporto in ospedale - Colto da un malore in bicicletta, trovato a terra dai passanti: muore dopo il trasporto in ospedale - Un settantenne stava pedalando sulla rampa del vecchio ponte Giulio a Maniago, prima dell’abitato di Vajont, quando si è accasciato a terra ... messaggeroveneto.gelocal

Cesenatico: pugnalato coi cocci di bottiglia dal coinquilino, ferito in Rianimazione - Cesenatico: pugnalato coi cocci di bottiglia dal coinquilino, ferito in rianimazione - Una lite tra coinquilini finita nel sangue. Uno è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena con profonde ... corriereromagna

All’ospedale Profili un giorno dedicato a bimbi e famiglie - All’ospedale Profili un giorno dedicato a bimbi e famiglie - Giornata dedicata ai bimbi e alle famiglie in pediatria a Fabriano per la "Giornata mondiale dei bambini". Iniziative di formazione, giochi e divertimento organizzate dall'ospedale Profili con la part ... ilrestodelcarlino