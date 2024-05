Tragico incidente all’alba a Treviolo, auto contro camion: muore una donna - Tragico incidente all’alba a Treviolo, auto contro camion: muore una donna - Un tragico incidente si è verificato alle 5 della mattina di martedì 28 maggio sull’Asse Interurbano in territorio di Treviolo all’altezza dello svincolo per Dalmine. Un camion e un’auto si sono ... ecodibergamo

Incidente tra auto e camion a Treviolo vicino Bergamo, morta una donna nello schianto: il tir era fermo - incidente mortale tra un'auto e un camion sulla superstrada a Treviolo, con una donna che non ha avuto scampo nello schianto contro il tir ... notizie.virgilio

Incidente in Valsugana, a Scurelle un 50enne è morto nel piazzale di una segheria in provincia di Trento - Drammatico incidente in Valsugana, un 50enne è morto a Scurelle in provincia di Trento. E' stato ritrovato nel piazzale di una segheria ... tag24