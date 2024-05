Incidente sulla provinciale per il Passo San Marco | feriti una donna e un uomo

(Di martedì 28 maggio 2024) Albaredo San(Sondrio), 28 maggio 2024 – Attimi di terrore questa mattina per gli occupanti di una vettura che sono finiti contro un ostacolo. L’si è verificatoper ilSancirca alle 5. Sono finite all’ospedale di Sondrio in codice giallo (media gravità) due persone: unadi 38 anni e undi 40. Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno e i carabinieri, che ora dovranno accertare la dinamica dell’accaduto. Purtroppo ben più grave il bilancio dell’avvenuto quasi in conteporanea sull'Asse interurbano di Bergamo, all'altezza di Treviolo, dove ha perso la vita Silvia Brambilla, 26 anni, lecchese, nello scontro con un mezzo pesante. Alla guida della vettura, una Audi Q3, c’era il padre Massimo, che la stava accompagnando nell’aeroporto di Orio al Serio.

