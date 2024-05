Incidente sul lavoro a Voghera si taglia al braccio | operaio 60enne grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024)(Pavia), 28 maggio 2024 – Ancora unsulin Lombardia. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto stamattina, intorno alle 9,30, a, nel pavese. Undi 60 anni si èto uncon un vetro mentre era alpresso l'azienda di sabbiatura e verniciatura Donelli, in via Giuseppe Pacchiarotti. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Area unica per l’emergenza urgenza con automedica e ambulanza. L’è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, l’avrebbe riportato una lesione da taglio ad una causa del contatto con materiale di vetro.