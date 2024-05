Incidente stradale nel Lodigiano, auto si ribalta: tre persone restano incastrate - Incidente stradale nel lodigiano, auto si ribalta: tre persone restano incastrate - Nella notte tra ieri, lunedì 27 maggio, e oggi, martedì 28 maggio si è verificato un incidente stradale nel territorio di Montanaso Lombardo, un comune di duemila abitanti della provincia di Lodi. Una ... fanpage

Intera strada sotto scacco. Maxi rissa in viale Montegrappa. Tre arresti e due denunce - Intera strada sotto scacco. Maxi rissa in viale Montegrappa. Tre arresti e due denunce - Si sono fronteggiati romeni, moldavi e ucraini che però non hanno rivelato i motivi dello scontro. Utilizzati ascia e una livella da muratore. Un ventiquattrenne in prognosi riservata. ilgiorno

Maxirissa nel quartiere San Rocco, un’altra serata di violenza e paura a Sant’Angelo - Maxirissa nel quartiere San Rocco, un’altra serata di violenza e paura a Sant’Angelo - Un’intera strada tenuta sotto scacco a partire dalle 22 di domenica, almeno dieci le persone coinvolte negli scontri ... ilcittadino