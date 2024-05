Incidente oggi A1 tra Reggio Emilia e Parma camion si ribalta e perde il carico | lunghe code in autostrada

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – L’ennesimosull’A1 e l’ennesimoto. E’ successo stamattina nel tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine () ed il bivio con la A15-La Spezia, al km 102, in direzione Milano, dove un furgone, un’auto e unsono rimasti coinvolti in un. Il Tir, dopo lo schianto, si èto e ha perso il, costituito da rifiuti organici. L’ha provocato 13 km di coda. Il traffico defluisce su due corsie. A chi viaggia in direzione di Milano, si consiglia di uscire a Terre di Canossa Campegine e di fare rientro ina Fidenza, dopo aver percorso la via. Per lepercorrenze da Bologna a Milano si consiglia di percorrere la A22 Brennero-Modena e la A4 Torino-Trieste.

