Incidente mortale in segheria Natalino Paradisi trovato morto accanto al suo camion

Ancora una tragedia sul lavoro: muore a 55 anni in Trentino schiacciato dalla sponda di un camion - Ancora una tragedia sul lavoro: muore a 55 anni in Trentino schiacciato dalla sponda di un camion - TRENTO. È morto schiacciato da una sponda del suo camion, nel piazzale di una segheria di Scurelle, in Trentino. Il corpo senza vita di natalino Paradisi, 55 anni di Castel Ivano, è stato ritrovato ne ... msn

