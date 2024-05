Incidente in viale Lunigiana a Milano | due auto si scontrano all’incrocio gravissimo un uomo

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 –, questo pomeriggio poco dopo le 16,30, in. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, due– una delle quali appartenente a una società privata di trasporti sanitari – si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio è stato undi 55 anni, conducente di una delle due vetture. L’, con trauma cranico e al volto, è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio ed è stato portato all’ospedale Niguarda in codice rosso e con manovre di rianimazione in corso. Molto meno gravi le ferite degli occupanti della seconda, una donna di 69 anni (la conducente) che è stata portata in codice verde all’ospedale Città Studi senza traumi evidenti; un ragazzo di 27 anni (il passeggero) con traumi a un braccio e a una gamba.

