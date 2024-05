Incidente a Treviolo | auto contro un camion in panne muore una donna

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 28 maggio 2024). Unaè morta nella prima mattinata di martedì 28 maggio lungo la Briantea dopo essersi scontrata con la suaunin. L’allarme è scattato attorno alle 5: secondo le prime informazioni il mezzo pesante si trovava fermo dopo un guasto e l’autista avrebbe posizionato regolarmente il triangolo rosso per segnalare il pericolo. Per cause ancora in fase di accertamento la, alla guida di un’Audi, avrebbe impattato violentementeil, finendo poi la corsail jersey in cemento. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e di Bergamo, i carabinieri e la polizia stradale. Seguono aggiornamenti. .