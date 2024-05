Incidente a Treviolo | auto contro un camion in panne muore una 26enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 28 maggio 2024). Uno schianto terribile e improvviso, che probabilmente non le ha dato nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo: è morta così Silvia Brambilla,originaria di Lecco e residente nel quartiere Bonacina della cittadina lariana, che all’alba di martedì 28 maggio si trovava incol padre sull’Asse interurbano di Bergamo. Attorno alle 5, nel territorio comunale diall’altezza dello svincolo per Dalmine, l’Audi sulla quale viaggiavano si è scontrata con il cassone di unfermo nella corsia più a destra a causa di un guasto meccanico: l’autista aveva posizionato il triangolo rosso qualche metro più indietro, per segnalare la sua presenza potenzialmente pericolosa per gli altri utenti, ma per cause ancora in fase di accertamento non è bastato per evitare l’