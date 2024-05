Incentivi auto 2024, come funzionano: ecco come ottenere fino a 14mila euro e quando. Domande e risposte - Incentivi auto 2024, come funzionano: ecco come ottenere fino a 14mila euro e quando. Domande e risposte - Un miliardo sul piatto per rinnovare il parco auto nazionale (che ha una anzianità media di 12 anni) e ridurre l'inquinamento. È operativo da sabato il nuovo pacchetto di ... ilmattino

Bonus auto 2024: tra pochi giorni al via le possibilità di richiedere il contributo; i dettagli - Bonus auto 2024: tra pochi giorni al via le possibilità di richiedere il contributo; i dettagli - Tra le novità, stavolta il veicolo da rottamare potrà essere anche una vettura di classe Euro5, a patto che il prezzo di listino della nuova automobile, compresi optional, non sia superiore ai 35 mila ... ilmeteo

Tavares: “La 500 ibrida sarà prodotta a Mirafiori dal 2026”. Fiom: “Positivo ma ancora nessuna risposta su occupazione e volumi” - Tavares: “La 500 ibrida sarà prodotta a Mirafiori dal 2026”. Fiom: “Positivo ma ancora nessuna risposta su occupazione e volumi” - Il gruppo franco italiano Stellantis produrrà la 500 ibrida a Mirafiori a partire dal 2026. Lo ha annunciato questa sera l’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares nel corso dell’atteso in ... ilfattoquotidiano