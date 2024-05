Incendio in un negozio di vestiti a Piazza del Parlamento | strada chiusa e traffico nel centro storico

Roma: incendio in un negozio in piazza del Parlamento, traffico deviato - Roma: incendio in un negozio in piazza del Parlamento, traffico deviato - Stamattina, intorno alle 11:00, è scoppiato un principio di incendio in un negozio di abbigliamento in piazza del Parlamento a Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma ... radiocolonna

Sacile. Negozio di scarpe chiude dopo 58 anni. «Vi ringraziamo con tutto il cuore». Era nel centro commerciale Serenissima - Sacile. negozio di scarpe chiude dopo 58 anni. «Vi ringraziamo con tutto il cuore». Era nel centro commerciale Serenissima - A un mese dall'ultima apertura cittadina, in realtà solo il passaggio di mano della Farmacia del 33 di piazza del Popolo, ha abbassato definitivamente le serrande uno dei negozi del centro commerciale ... ilgazzettino

