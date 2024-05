Incendio a Pregnana due carri attrezzi in fiamme nella notte | l’ombra del dolo

(Di martedì 28 maggio 2024)Milanese (Milano), 28 maggio 2024 – Due, parcheggiati in due luoghi diversi della pubblica via, che vanno a fuoco contemporaneamentestessain unche coinvolge anche un’autovettura, una Saab caricata proprio su uno dei due mezzi: l’episodio è accaduto la scorsa settimana aMilanese, in via Po, nei pressi di un’officina specializzata che si occupa anche del recupero di autovetture proprio attraverso questi mezzi pesanti. I dueerano parcheggiati in strada proprio perché all’interno dell’officina non c’era spazio sufficiente. Alle 2 dello scorso 21 maggio una vettura dei carabinieri è stata inviato sul posto dopo la segnalazione di una un mezzo pesante: una volta arrivati in zona i carabinieri hanno verificato che a bruciare erano duedisposti in due parcheggi a lato strada, non vicini,stessa via.

