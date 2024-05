Inaugurata la prima Newton Room permanente d’Italia all’aeroporto di Fiumicino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – È stataoggi, presso l’Aeroporto di Roma, la “Roma”, un’aula esperienziale dedicata alle discipline STEM, promossa da Boeing Italia e Aeroporti di Roma in collaborazione con la Onlus norvegese FIRST Scandinavia. In questo nuovo spazio sarà offerta formazione nelle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Math) connesse al mondo del trasporto aereo a studentesse e studenti di età compresa tra i 13 e i 16 anni delle scuole medie e superiori del territorio e della Regione. Sono intervenuti all’inaugurazione l’On. Mario Baccini, sindaco del Comune di; il Presidente di ADR, Avv. Vincenzo Nunziata; l’Ing. Marco Troncone, Amministratore Delegato di ADR; la Dr.ssa Armida Balla, Communications Manager Italia, Sud Europa e Israele di Boeing e Mr.